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Укроборонпром підписав договір про передачу ліцензії на виробництво гвинтівок CZ BREN 2 за стандартами НАТО

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гвинтівка,bren
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., підписавши договір про передачу ліцензії. Це дасть змогу складати гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укроборонпром".

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії. Це дасть змогу складати гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості", - йдеться у повідомленні.

Гвинтівку CZ BREN 2 використовують військові та правоохоронці багатьох країн, наприклад, армія Чехії та Португалії, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.

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"Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні", - наголосив Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

В Україні проєкт передачі технологій виробництва CZ BREN 2 був представлений на першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві наприкінці вересня 2023 року.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
  • Ярослав Кийко
    Та ще не вечір, нададуть.
  • dima dima 6fb47607
    Румынская жандармерия и армия Португалии - это конечно потужно ( когда они кстати воевали в последний раз?) и словесный "арсенал вильного свиту" ( не путать с "Львивским арсеналом") от наших "впк-менеджеров" ( будущих послов ) тоже весело, но что там с нашим Зброяром? Лицензии мы покупали, но вот что-то на фронте продукции маловато по этим лицензиям и почему именно Брен, может кто-то компетентный пояснить? Чтобы потом опять лозунгами и потёмкинскими деревнями не оказалось, как с патронными заводами и Ирокезами в Одессе
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