Наслідки обстрілів за минулу добу: росіяни атакували 10 областей. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України.

Зазначається, що протягом доби були атаковані 103 населених пунктів та 79 об'єктів інфраструктури. Росіяни били з мінометів, танків, ствольної артилерії, ЗРК, РСЗВ, ОТРК, БпЛА та тактичної авіації.

Чернігівщина та Сумщина

Російські загарбники не припиняють обстрілів прикордонних територій. У Чернігівській області протягом доби зафіксовані обстріли двох громад.

"Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та РСЗВ. Зафіксовано також атаку FPV-дрона", - повідомили в ОК "Північ".

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У Сумській області під ворожим вогнем опинилися Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. За інформацією обласної військової адміністрації росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів регіону.

Окупанти з мінометів обстріляли Білопільську, Юнаківську та Зноб-Новгородську громади, вдарили з РСЗВ по Великописарівській громаді. На територію Середино-Будської громади скинули 13 мін.

Запорізька та Дніпропетровська області, Миколаївщина

22 лютого росіяни завдали 401 удар по 9 містах та селах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Рашисти здійснили 16 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку. 280 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки та П'ятихаток.

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Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

На Дніпропетровщині вночі під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади

У районі пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі, - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ворог атакував "шахедами" Дніпро, влучили у багатоповерхівку, є постраждалі.

У Миколаївській області артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову та акваторії Очаківської громади, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Цієї ночі війська РФ обстріляли з артилерії населений пункт Галицинівської громади.

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Донецька та Луганська області

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, одна людина загинула. Під вогнем опинились Бердичі, Предтечине, Костянтинопольське, Уманське, Керамік, Дружба, Північне, Курахове, Мирноград, Полтавка, йдеться в повідомленні Донецької ОВА.

Пошкоджені 23 житлові будинки, будівля енергоблока Курахівської ТЕС, 10 автомобілів, два причепи, дві вантажівки, дві будівлі зерносховищ, школа-інтернат, 480 тонн зернових, майстерня.

У Луганській області загарбники відкривали вогонь навколо Макіївки та Невського. Також росіяни атакували 13 безпілотниками, зокрема поблизу Тернів, що на південь Невського, розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на Харківщині ворог поцілив по території агропідприємства, вночі атакував Одесу "шахедами" та ракетами, усі ніч обстрілював Херсон.