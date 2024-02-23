Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про демобілізацію строковиків, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити законопроєкт про демобілізацію строковиків в першому читанні та в цілому.

Про це заявив секретар Комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, парламентський комітет підтримав ухвалення проєкту закону "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" (№11035) в першому читанні та в цілому за умови врахування комітетської пропозиції.

Так, оборонний комітет пропонує встановити, що під час проведення загальної мобілізації і дії правового режиму воєнного стану строковики, термін військової служби яких закінчився під час воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються в запас у строки, визначені указом Президента України. Водночас пропонується врахувати, що такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації впродовж 12 місяців з дня звільнення в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.

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