У російських КАБах виявили двигуни від вентиляторів, що продаються у Франції за 13 євро, - КНДІСЕ

Росія для виробництва керованих авіабомб використовує звичайні вентилятори, які продаються у Франції за 13 євро. Їх перебирають та монтують на спеціальний механізм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УП.

"Ми бачили двигуни від КАБів, керованих авіабомб. Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції "аж" за 13 євро. Росіяни його перебирають і монтують на механізм, що розкриває крила бомби", - розповів він.

За словами Рувіна, кількість іноземних елементів в озброєнні Повітряно-космічних сил РФ від початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилось.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія почне серійне виробництво нової плануючої касетної авіабомби "Дрель" цього року, - Reuters

Директор КНДІСЕ зауважив, що росіяни змінюють виробників електрочипів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують в ракетах електроніку з безпілотників "Орлан" та інших.

Однак в цілому це поки не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва, додав Рувін.

Читайте також: Росія 7 лютого атакувала Київ двома експериментальними ракетами "Циркон", - КНДІСЕ. ФОТО