У російських КАБах виявили двигуни від вентиляторів, що продаються у Франції за 13 євро, - КНДІСЕ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УП.
"Ми бачили двигуни від КАБів, керованих авіабомб. Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції "аж" за 13 євро. Росіяни його перебирають і монтують на механізм, що розкриває крила бомби", - розповів він.
За словами Рувіна, кількість іноземних елементів в озброєнні Повітряно-космічних сил РФ від початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилось.
Директор КНДІСЕ зауважив, що росіяни змінюють виробників електрочипів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують в ракетах електроніку з безпілотників "Орлан" та інших.
Однак в цілому це поки не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва, додав Рувін.