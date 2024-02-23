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У російських КАБах виявили двигуни від вентиляторів, що продаються у Франції за 13 євро, - КНДІСЕ

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рф,каб,винищувач,літакрф
Росія для виробництва керованих авіабомб використовує звичайні вентилятори, які продаються у Франції за 13 євро. Їх перебирають та монтують на спеціальний механізм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УП.

"Ми бачили двигуни від КАБів, керованих авіабомб. Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції "аж" за 13 євро. Росіяни його перебирають і монтують на механізм, що розкриває крила бомби", - розповів він.

За словами Рувіна, кількість іноземних елементів в озброєнні Повітряно-космічних сил РФ від початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилось.

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Директор КНДІСЕ зауважив, що росіяни змінюють виробників електрочипів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують в ракетах електроніку з безпілотників "Орлан" та інших.

Однак в цілому це поки не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва, додав Рувін.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Artur Mazur
    Наші б розробили спеціальний моторчик, витративши половину бюджету. А орки ставлять від вентиляторів і пластикові пляшки під бензобаки "Орланів", над якими всі іржали.

    Однак в цілому це поки не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва, додав Рувін. Джерело:
  • Alex Nosov dd1cb531
    Чтобы вентилятор прилепить к авиабомбе ето нашей власти нужно минимум пол года чтобы создать министерство по вентиляторам, чтобы назначить кто будет 13-ти долларовые вентеляторы закупать по 1000 долларов. Проголосовать в ВР закон о вентиляторах. Создать антикоррупционную группу которая должна будет выяснить куда делись вентилятора и деньги которые на них выделили. Создать спецнадзор за антикоррупционной группой.... Короче пздц нам если все будет в том же духе продолжаться
  • Тонка червона лінія
    Тут фахівцям треба думати не як прибрати з полиць магазинів у Франції вентилятори за 13 євро, а як знешкодити носії КАБів, щоби функція розкривання бомбових крелець стала не актуальною.
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