У 2024 році будемо не лише оборонятися. Україна готуватиме новий контрнаступ, – Зеленський

Україна буде готуватися до нового контрнаступу і продовжить нищити російські кораблі у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Розповідаючи про цілі на 2024 рік, президент України зазначив, що оборона є значним завданням і викликом. Реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в 2023 році і хоче швидше завершити війну, президент наголосив, що при контрнаступі потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить усе.

"Оборонятися - завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі - ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, - теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей", - сказав Зеленський.

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