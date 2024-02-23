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У 2024 році будемо не лише оборонятися. Україна готуватиме новий контрнаступ, – Зеленський

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зеленський
Україна буде готуватися до нового контрнаступу і продовжить нищити російські кораблі у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Розповідаючи про цілі на 2024 рік, президент України зазначив, що оборона  є значним завданням і викликом. Реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в 2023 році і хоче швидше завершити війну, президент наголосив, що при контрнаступі потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить усе.

"Оборонятися - завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі - ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, - теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей", - сказав Зеленський.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Залужний й мерзенна дрібнота (карикатура Юрій Журавель)
  • Філ Менко
    Зашить би тобі рота, мавпа зелена
  • Evgeny N
    Минулий рік нічому не навчив!

    Ну давайте знов з кожної праски лийте у вуха про "незламну" підготовку і "потужний" контрнаступ, каву в Ялті і руйнування Кримського мосту...

    За 2 роки повномаштабного вторгнення і за майже 3 роки при владі до цього виконано лише 1 обіцянка ("я ваш вирок") і 1 досягнення - "проє@алі". ВСЕ!
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