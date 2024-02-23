Житомирська ОДА замовила реконструкцію дитячої лікарні в обласному центрі за 361 млн грн. Проєктувала компанія сина Гринкевича, - ЗМІ

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА 20 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ "Управляюча компанія "Комфорт-Буд" третю чергу реконструкції обласної дитячої лікарні вартістю 361 млн грн. Проєктувальником реконструкції за завищеними цінами є ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт" Романа Гринкевича, нині затриманого у межах кримінальної справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші".

Як зазначається, про реконструкцію повідомляється у системі "Прозорро".

Вказано, що у цьому році виконають третю чергу реконструкції майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради у селі Станишівка. Йдеться про третій блок лікувального корпусу, зведеного у 1984 році.

Проєктувальником реконструкції є ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт" Романа Гринкевича, нині затриманого у межах кримінальної справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Позитивний експертний звіт виконало державне підприємство "Західний експертно-технічний центр" Держпраці. Договір дозволяє аванс 30%, а взагалі роботи будуть оплачувати протягом десяти робочих днів після виконання.

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Вказано, що третина суми, або 126 млн грн іде на устаткування, переважно медичне. Включивши його у кошторис будівництва, замовник уникнув необхідності проводити відкриті торги для його купівлі. Внаслідок цього невідомо, хто ж буде постачальником обладнання.

Крім того, у кошторисі не вказали точних характеристик для визначення відповідності ринковій ціні.

Чверть суми, або 92 млн грн іде на матеріальні ресурси. Найбільші суми відведено на двері, вікна і підвісні стелі, чиї детальні характеристики невідомі.

Як повідомляє "Житомир.Info", повнотілу одинарну керамічну цеглу М100 врахували по 10,45 грн/шт. (тут і далі ціни з ПДВ - ред.), а на нещодавньому тендері Департаменту щодо ліцею в Малині вона коштувала 8,40 грн/шт., що на 20% дешевше. "Епіцентр" продає її по 7,90 грн/шт., що на 24% дешевше.

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Арматурну сталь класу А-500 діаметром 10 мм врахували по 39 324 грн/т. Компанія "Iron World" продає її по 27 800 грн/т, а "Метінвест-СМЦ" – по 30 240 грн/т. Це на 29% та 23% дешевше від кошторису, йдеться у повідомленні.

Також на тендері Управління капітального будівництва Житомирської міської ради щодо укриття така арматура коштувала по 34 104 грн/т, що 13% дешевше.

Крім того, зафіксовано завищення кошторисних цін на ґрунтовку та мастику Ceresit. У кошторис заклали 75 млн грн на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією.

ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" запропонувало на 5% нижчу ціну – 342 млн грн. Однак замовник виявив низку невідповідностей у його документах і дав 24 години на їх усунення. Договір із банком про надання гарантії всупереч вимогам тендерної документації містив умови щодо надання принципалом листів або інших документів.

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Фірма усунула інші невідповідності, а щодо цієї заявила у пояснювальному листі, що наданий договір відповідає вимогам тендерної документації та закону і що замовник не зазначив, що саме треба надати.

Замовник відхилив фірму через неусунення цієї невідповідності, вказавши, що саме його не влаштувало в договорі. Це були пункти, що принципал повинен надавати банку фінансову звітність, а також відомості й документи, необхідні йому для виконання вимог закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) тощо. Крім того, дешевша фірма врахувала в кошторис 1 892 м лотків замість передбачених технічним завданням 1 760 м.

Держаудитслужба провела моніторинг цього тендеру і вирішила, що порушень не виявлено. Зазначено, що наразі Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА очолює Сергій Сорокін.

Житомирською "УК "Комфорт-Буд" володіють місцеві жителі Олександр Петровський та Микола Балакішієв, який до 2021 року працював у поліції. Директором є батько останнього Станіслав Балакішієв, який у 2015 році йшов у Житомирську міськраду від "Самопомочі".

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За даними системи "YouControl", у 2020-2021 роках партнеркою Петровського по фірмі була Галина Рачковська. Видання "20 хвилин. Житомир" писало, що це мати Віри Рачковської-Долгих, керівниці Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міськради.

Загалом із 2016 року компанія отримала державних підрядів на 1,24 млрд грн, переважно в нинішнього замовника. Зокрема, у березні 2022 року він замовив їй першу (перший блок лікувального корпусу), другу (другий блок лікувального корпусу), четверту (поліклініка) та п’яту (адміністративно-господарські будівлі) черги реконструкції цієї ж лікарні на 359 млн грн.

Тендери, за якими уклали договори, були оголошені ще до початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 2023 року договори розірвали за згодою сторін із нульовою оплатою.

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