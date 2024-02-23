Минулої доби на Мар’їнському напрямку за добу відбулось 43 боєзіткнення, ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів, - Тарнавській

По всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог здійснив 61 штурм. Росіяни завдали 38 авіаударів (майже всі - на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли наших позицій, зокрема знову здійснили 5 скидів із БпЛА гранат з отруйною речовиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати агресора в живій силі за вчора становлять 503 особи, в озброєнні та військовій техніці - 25 одиниць, не враховуючи БпЛА. На Авдіївському напрямку пів десятка окупантів були захоплені в полон", - йдеться в повідомленні.

Знищено за добу:

9 бойових бронемашин;

8 артсистем; 7 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки;

нейтралізовано або збито 261 БпЛА різних типів.

Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.

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