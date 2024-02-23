У боях за Україну загинув 21-річний доброволець із Фінляндії з позивним "Самсон"

Захищаючи Україну, загинув доброволець із Фінляндії з позивним "Самсон". Він служив у роті "Браво" Міжнародного легіону, до якої входять ще кілька фінських добровольців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ilta Sanomat.

Зазначається, що 21-річний фінський доброволець вирушив в Україну в грудні минулого року. Він був родом зі Східної Фінляндії й загинув у бою.

За словами командира, воїн, який мав бойове ім'я "Самсон", був смертельно поранений внаслідок удару безпілотника в районі Бахмута.

Він служив у роті "Браво" Міжнародного легіону, до якої входять ще кілька фінських добровольців. Його бразильський бойовий напарник також загинув під час атаки.

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Загалом у боях за Україну загинули троє фінських добровольців. 23-річного Каспера Алхоніємі було вбито в червні минулого року в Запорізькій області, а в жовтні на Донеччині було вбито бійця зі Східної Фінляндії середніх років, йдеться у повідомленні.

За даними видання, кілька десятків фінських добровольців беруть участь в обороні України.

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