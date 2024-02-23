У боях за Україну загинув 21-річний доброволець із Фінляндії з позивним "Самсон"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ilta Sanomat.
Зазначається, що 21-річний фінський доброволець вирушив в Україну в грудні минулого року. Він був родом зі Східної Фінляндії й загинув у бою.
За словами командира, воїн, який мав бойове ім'я "Самсон", був смертельно поранений внаслідок удару безпілотника в районі Бахмута.
Він служив у роті "Браво" Міжнародного легіону, до якої входять ще кілька фінських добровольців. Його бразильський бойовий напарник також загинув під час атаки.
Загалом у боях за Україну загинули троє фінських добровольців. 23-річного Каспера Алхоніємі було вбито в червні минулого року в Запорізькій області, а в жовтні на Донеччині було вбито бійця зі Східної Фінляндії середніх років, йдеться у повідомленні.
За даними видання, кілька десятків фінських добровольців беруть участь в обороні України.