Самостійно РФ може виготовляти 400-500 "шахедів" на місяць, - КНДІСЕ

Росія здатна самостійно виготовляти 400-500 ударних дронів-камікадзе "Shahed" на місяць.

Про це повідомив керівник відділу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), де вивчають ракетну, артилерійську зброю та дрони Російської Федерації Андрій Кульчицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"У нас є хвіст одного з перших "кашних" "Шахедів" (серії "К". - Ред.) під номером 026. І тепер з'явився екземпляр під номером 2600 (збитий на Києвом в середині лютого. - Ред.). Ми рахували, що вони виготовляють їх 400–500 штук на місяць", - зазначив він.

За словами Кульчицького, від перших прильотів цих дронів в український тил восени 2022 року і до сьогодні ворог пройшов декілька логістичних і технологічних етапів.

Спочатку "Шахеди", які росіяни називають "Герань-2", маркувалися літерою "М", і на той момент це були в повному розумінні іранські БпЛА. Пізніше з'явилась серія "чорних Шахедів" з літерою "Ы" – це серія апаратів, зібраних в Росії як машинокомплект, який поставляли з Ірану (зі зміною на місці зборки навігаційного обладнання).

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"Є третя серія, з літерою "К", які вони запускають по Україні зараз. Можна сказати, що це вже російські дрони: їхня повна зборка, їхнє навігаційне обладнання та бойова частина", - додав експерт.

Кульчицький зазначив, що на перших етапах "Шахеди" крім вибухівки були оснащені уражаючими елементами – кульками з вольфраму, які під час вибуху та за високих температур зберігають свою форму та якості.

Сотні, тисячі таких дробинок знаходились у широких силіконових стрічках, якими "обгорталась" частина корпусу. Але пізніше росіяни відмовились від цього задуму, зробивши ставку на великі руйнування.

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