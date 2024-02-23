Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент схвалив законопроєкт #11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право Президенту їх звільнити", - зазначив він.

Проєкт закону підтримали 319 нардепів.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, законопроєкт ухвалили із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців.

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