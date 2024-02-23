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Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців

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Верховна Рада підтримала законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент схвалив законопроєкт #11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право Президенту їх звільнити", - зазначив він.

Проєкт закону підтримали 319 нардепів.

Демобілізація строковиків

За словами нардепа Олексія Гончаренка, законопроєкт ухвалили із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців.

Читайте: Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про демобілізацію строковиків, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Артем Легенький
    А ну тролі активніше, по цій новині в методичках нічого немає тому видумуйте дічуху своїми лишньохромосомими безмізкими чердаками
  • Юрій Вінгорськи
    а накуя закон для строковиків, як що він існує з давніх давен???
    друга справа про призов та відстрочку
  • Підлога Маккартні
    И правильно, а то сидят там фигней страдают, вместо того, что бы родину защищать!!!
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