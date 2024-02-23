Зеленський про завершення війни: не хочемо повторювати Мінські домовленості. Жодних нових заморожених конфліктів

Дипломатичне завершення війни можливе тільки на основі української формули миру, визволення усіх українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Мій сигнал − ми не хочемо повторювати Мінські домовленості, але щодо іншої частини нашої території. Жодних нових заморожених конфліктів. Ми не віримо у це. І я не довіряю йому (російському диктатору Володимиру Путіну − ред.). Щодо столу переговорів − коли ми підготуємося, коли буде документ, який базується на нашій формулі миру, наш основний документ, і коли ми матимемо підтримку світу, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками Росії", - наголосив Зеленський.

Україна може говорити лише з сильної позиції, зазначив президент.

"З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях − це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимось на той момент. Якщо ми будемо сильними по всіх пунктах, які я озвучив, і коли ми матимемо документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які приймають рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори", − наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці виживуть без підтримки США, але не всі, - Зеленський