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Зеленський про завершення війни: не хочемо повторювати Мінські домовленості. Жодних нових заморожених конфліктів

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зеленський
Дипломатичне завершення війни можливе тільки на основі української формули миру, визволення усіх українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Мій сигнал − ми не хочемо повторювати Мінські домовленості, але щодо іншої частини нашої території. Жодних нових заморожених конфліктів. Ми не віримо у це. І я не довіряю йому (російському диктатору Володимиру Путіну − ред.). Щодо столу переговорів − коли ми підготуємося, коли буде документ, який базується на нашій формулі миру, наш основний документ, і коли ми матимемо підтримку світу, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками Росії", - наголосив Зеленський.

Україна може говорити лише з сильної позиції, зазначив президент.

"З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях − це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимось на той момент. Якщо ми будемо сильними по всіх пунктах, які я озвучив, і коли ми матимемо документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які приймають рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори", − наголосив Зеленський.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    В чем верная позиция? Он же сам себе противоречит. Ему плохие "минские договоренности", но при этом он сам носится с какой то "формулой мира". Которую никто не будет исполнять.
  • Vi Wa
    сказал дебіл, заморозивший все военные программы с 2019г и впустивший войну на всю страну
  • ОЛЕГ СТАВИНОГА
    У цій дурній голові нічого не зміниться ніколи !!! Мама Рая навіщо ти вродили це чудо на нашу голову?
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