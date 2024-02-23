Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти РФ

У п’ятницю, 23 лютого, Європейський союз затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради ЄС

"Через два роки після повномасштабного вторгнення та агресивної війни проти України ЄС ухвалює 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій. Рада ЄС ухвалила сьогодні - у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 13-й пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни та тих, хто її суттєво підтримує", - йдеться у повідомленні.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в міру того, як ми наближаємося до сумної позначки у два роки з того часу, як Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Європейський Союз продовжує чинити тиск на Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 13 пакеті санкцій ЄС - обмеження проти причетних до депортації українських дітей, - The Guardian

"Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Ми, як і раніше, єдині в нашої рішучості підірвати військову машину Росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність та суверенітет", - наголосив Боррель.

Читайте також: 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 193 фізичних та юридичних осіб, - глава МЗС Нідерландів Слот

Які обмеження запровадив Євросоюз проти РФ

До 13-го пакета увійшли 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

Ці індивідуальні санкції спрямовані насамперед проти військового та оборонного секторів та пов'язаних з ними осіб, включно з тими, хто причетний до постачання озброєнь із КНДР до Росії.

Також санкції стосуються представників судової влади, політиків та осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Загалом у санкційному списку Євросоюзу тепер понад 2000 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи на території Євросоюзу заморожуються, а громадянам та компаніям із ЄС заборонено надавати їм кошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадила проти РФ нові санкції до другої річниці вторгнення в Україну

На фізичних осіб також поширюється заборона поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або прямувати через неї транзитом.

Крім того, на 27 компаній додатково поширюються посилені експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти розвитку російського оборонного сектору.

Деякі з цих юридичних осіб знаходяться у третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд та Туреччина), вони залучені в обхід торговельних обмежень. Інші є російськими юрособами, які беруть участь у розробці, виробництві та поставках електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії.

Також читайте: ЄС продовжив санкції проти РФ за окупацію частини території України ще на рік

Крім того, розширюється список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному розвитку російського сектора оборони та безпеки, до нього додані компоненти для розроблення та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Також ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють розвитку російського промислового потенціалу, таких як електричні трансформатори.