НАЗК склало протокол про адмінправопорушення щодо заступника Єрмака Шурми. ІНФОГРАФІКА

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Як зазначається, у 2022 році Ростислав Шурма організував при ОПУ Комітет електроенергетики (далі - Комітет), учасники якого збирались під його головуванням. До участі в засіданнях Комітету були залучені ключові інституції, дотичні до сфери електроенергетики: Міністерство енергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ПАТ "НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець".

"Маючи приватний інтерес у цій сфері, Шурма не повідомив про наявний конфлікт інтересів та брав участь в обговоренні та прийнятті на засіданнях Комітету рішень, які стосувалися його приватного інтересу. НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел", - повідомили в НАЗК.

Сам Шурма у період з 2019 по 2021 рік входив до складу наглядової ради АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Геліос", що є співзасновником трьох із названих вище компаній.

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Станом на липень 2022 року, коли відбулось перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, у ДП "Гарантований покупець" була суттєва заборгованість за розрахунками за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, придбану у компаній Олега Шурми. Сума заборгованості становила майже 254 млн грн.

Джерелом для розрахунку з указаними компаніями можуть бути кошти ПАТ "НЕК Укренерго", що надходять ДП "Гарантований покупець" як оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Як зазначили в НАЗК, прагнучи забезпечити ДП "Гарантований покупець" додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав ПАТ "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий–червень 2022 року.

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Таким чином рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями.

"Складений НАЗК за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) протокол щодо дій Ростислава Шурми скеровано до суду. У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - додали в НАЗК.

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