Лідер демократів Шумер відвідає Україну та пообіцяє підтримку Конгресу США

Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер вирушає до України, щоб спробувати запевнити президента Володимира Зеленського та інших офіційних осіб у тому, що Конгрес все ж надасть Києву пакет допомоги на 60 млрд доларів, попри зволікання у Палаті представників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Як зазначається, несподівана поїздка Шумера відбувається у небезпечний для України час. Зеленський заявив, що затримки допомоги з боку США та інших західних країн створюють можливість для Росії досягти успіхів на полі бою, оскільки в українських сил закінчуються боєприпаси та озброєння.

Законодавці від обох партій минулого тижня вирушили до Європи, щоб пообіцяти, що Сполучені Штати не залишать Україну та інших європейських союзників.

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Однак подальший шлях не однозначний. Минулого тижня Сенат ухвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, але речник Палати представників республіканець Майк Джонсон ще не поставив пакет на голосування.

В інтерв'ю перед поїздкою Шумер сказав, що планує сказати українським чиновникам, що "ми виграємо цю битву й Америка вас не покине".

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