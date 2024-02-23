Наразі Україна здатна вести лише оборонні дії, але швидкі наступальні маневри та удари РФ малоймовірні, - командувач Нацгвардії Латвії Пуданс

Командувач Земессардзе (Національної гвардії Латвії), бригадний генерал Каспарс Пуданс вважає, що РФ спробує використати теперішню слабкість України через затримку допомоги США у своїх інтересах, однак швидкі наступальні маневри та удари малоймовірні, тому що в російської армії немає таких величезних ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"РФ намагається використати теперішню слабкість України у своїх інтересах, проте швидкі наступальні маневри та удари малоймовірні, тому що Москва не має таких величезних ресурсів", - вважає бригадний генерал Латвії Пуданс.

За його словами, агресор, можливо, бачить можливість повернути собі ініціативу як на тактичному, так і на стратегічному рівнях, оцінюючи, як довго Україна як держава зможе протриматися і як довго триватиме підтримка союзників. РФ чудово розуміє, що здатність України чинити опір залежить від підтримки Заходу зброєю.

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Пуданс нагадав, що на захоплення Авдіївки військам РФ знадобилося кілька років. На думку генерала, Росія намагатиметься рухатися вперед невеликими кроками й, можливо, захопити якусь територію, але для неї головне - не програти та не відступити.

На думку командувача Нацгвардії Латвії, Україна зараз здатна вести лише оборонні дії, зокрема через проблеми з втомою та оновленням особового складу. Для просування української армії вперед потрібні три компоненти: ширша мобілізація, більша підтримка з боку західних країн та нові тактичні оперативні рішення.

"Нове командування має шукати нові ідеї, тобто тактичні оперативні рішення, як не програти війну і, бажано, перемогти в ній. Єдиний спосіб виграти цю війну - це фізично знищити сили противника, якщо не на всій, то на більшій частині території. Враховуючи ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року", - наголошує Пуданс.

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Він припускає, що українці можуть спробувати повернути собі стратегічну перевагу не на лінії фронту, а в тилу, на російській території, та завдати шкоди на окупованих територіях.

Українці зацікавлені скоріше не в ударах по символічних об'єктах, а в завданні РФ оперативних втрат, і це один з козирів, який можна використати.

На думку колишнього командувача Національних збройних сил Латвії Раймонда Граубе, 2024 рік стане вирішальним та визначить майбутній напрямок і результат війни. Він також вважає, що війна не закінчиться цього року, але ситуація наприкінці 2024 року намітить передумови для подальших дій.

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