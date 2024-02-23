Спортивний арбітраж відхилив апеляцію росіян на призупинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті

Спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні (CAS) відхилив скаргу Олімпійського комітету Росії на рішення Міжнародного олімпійського комітету про припинення діяльності за посягання на територію України.

Про це йдеться на офіційному сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Рішення комісії суду є остаточним та обов'язковим до виконання.

"Відповідальна за справу комісія CAS відхилила апеляцію і підтвердила оскаржуване рішення, встановивши, що виконавчий комітет МОК не порушив принципи законності, рівності, передбачуваності. Винесене групою CAS арбітражне рішення підлягає перевірці на конфіденційність, що означає, що сторони можуть вимагати, щоб арбітражне рішення або повна інформація, що міститься в ньому, залишалися конфіденційними", - йдеться в заяві суду.

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Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії через посягання на територію України. Російські загарбники тоді створили осередки на окупованих українських територіях. ОКР втратив статус національного комітету та позбувся будь-якого фінансування МОК.

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