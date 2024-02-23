Поліція Житомирщини спростовує, що нібито допомагала роздавати повістки
Про це заявили у поліції Житомирщини, передає Цензор.НЕТ.
"22 лютого 2024 року поліцейські відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського РУП спільно з працівниками УСБУ в Житомирській області, Національної гвардії України та військової служби правопорядку на території міста проводили оперативно-профілактичне відпрацювання.
Водночас інформуємо, що працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки участі у зазначених заходах не брали. Повістки ТЦК за участі працівників поліції не вручалися", - йдеться у повідомленні.
В поліції додали, що правоохоронці проводять всі свої дії в межах чинного законодавства. І закликали не поширювати недостовірну інформацію.
Напередодні в місцевих пабліках повідомили, що у Малині працівники ТЦК нібито ходили разом із поліцією по приватних будинках.