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Поліція Житомирщини спростовує, що нібито допомагала роздавати повістки

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полиция,шеврон,нацполиция
Поліцейські, працівники СБУ та Нацгвардії проводили в м. Малин на Житомирщині оперативно-профілактичне відпрацювання. Повістки при цьому не роздавали.

Про це заявили у поліції Житомирщини, передає Цензор.НЕТ.

"22 лютого 2024 року поліцейські відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського РУП спільно з працівниками УСБУ в Житомирській області, Національної гвардії України та військової служби правопорядку на території міста проводили оперативно-профілактичне відпрацювання.

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Водночас інформуємо, що працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки участі у зазначених заходах не брали. Повістки ТЦК за участі працівників поліції не вручалися", - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що правоохоронці проводять всі свої дії в межах чинного законодавства. І закликали не поширювати недостовірну інформацію.

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Напередодні в місцевих пабліках повідомили, що у Малині працівники ТЦК нібито ходили разом із поліцією по приватних будинках.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • 133133
    знаю по собі - два тижні тому. Звякнули в домофон. Питаю хто. Відповідь - воєнкомат. Відкрив. Чекаю.

    йде дівчина по під'їзду в камуфляжі з ТЦК і побоку з нею два мордовороти з поліції. Обійшли половину квартир в під'їзді.

    Скажіть мені, шоб я не вірив очам своїм, а вірив телемарафету і пресслужбі поліції
  • Slava Holt
    А поліція до мобілізації не має відношення, як і міська влада? А поліція це державна структура? Війна - то проблеми військових? А це взагалі українська поліція? Хоча, ми знаємо де міліція-поліція Луганська, Донецька, Херсона (періоду окупації)....
  • Gennadiy Magdych d5adf908
    А що за проблема у допомозі роздавати повістки?
    Не по масті для поліції?
    А... Це блакитна кров суспільства.
    Працювати лінюся
    Красти боюся
    Поїду у Київ в міліцію наймуся
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