Новини

ВАКС відправив заступника голови Запорізької облради під варту на 2 місяці з альтернативою 3 млн грн застави

1 3804
сбу,хабар,набу
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до заступника голови Запорізької обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3 028 000 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки:

  •  прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на першу вимогу;
  • не залишати Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
  •  повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу – до 18 квітня 2024 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційна палата ВАКС взяла під варту ексчиновника Міноборони Лієва із можливістю 50 млн грн застави

Як зазначили в САП, суд застосував до депутата Запорізької обласної ради  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн.

До помічника заступника голови застосовано цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що слідством задокументовано 4 епізоди протиправної діяльності указаних осіб, а саме 4 передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата. За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини