ВАКС відправив заступника голови Запорізької облради під варту на 2 місяці з альтернативою 3 млн грн застави
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки:
- прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на першу вимогу;
- не залишати Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу – до 18 квітня 2024 року включно.
Як зазначили в САП, суд застосував до депутата Запорізької обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн.
До помічника заступника голови застосовано цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, що слідством задокументовано 4 епізоди протиправної діяльності указаних осіб, а саме 4 передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата. За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.