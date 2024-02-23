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У Сумах міськрада напередодні 24 лютого перейшла на дистанційну роботу

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суми,міськрада
Сумська міськрада на один день перейшла на дистанційний режим через загрозу збройної російської агресії.

Про це повідомляють на інфопорталі Сумської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю, 23 лютого, посадові особи та працівники Сумської міської ради виконуватимуть свої повноваження в дистанційному форматі", - йдеться в повідомленні.

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Це відбулося згідно з розпорядженням секретаря Сумської міськради Артема Кобзаря. У документі вказується, що інші структури міськради повинні протягом робочого часу виконувати свої обов’язки в повному обсязі, у тому числі у звичайному режимі працює Сумський ЦНАП.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • simbi ter b7286f6d
    всі служби, заклади та підприємства у місті працюють в звичайному режимі, а от працівники міської ради настільки цінні, що їх бережуть, як зіницю ока і вони "працюють" дистанційно.
  • ZoV KobZona
    Опять на шашлычки поехали.
  • Влад 80947f19
    Из Трусковца вещать будут золотые и недопереоцененные наши,
    не мучайтесь,увольняйтесь,не рискуйте за зря
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