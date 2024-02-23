У Сумах міськрада напередодні 24 лютого перейшла на дистанційну роботу

Сумська міськрада на один день перейшла на дистанційний режим через загрозу збройної російської агресії.

Про це повідомляють на інфопорталі Сумської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю, 23 лютого, посадові особи та працівники Сумської міської ради виконуватимуть свої повноваження в дистанційному форматі", - йдеться в повідомленні.

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Це відбулося згідно з розпорядженням секретаря Сумської міськради Артема Кобзаря. У документі вказується, що інші структури міськради повинні протягом робочого часу виконувати свої обов’язки в повному обсязі, у тому числі у звичайному режимі працює Сумський ЦНАП.