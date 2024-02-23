ЗСУ не спостерігають "бурхливої активності" у Придністров’ї, - Сили оборони Півдня

Українські військові наразі не спостерігають бурхливої активності на території невизнаного Придністров’я.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На території Придністров'я ми не спостерігаємо бурхливої активності", - зазначила вона.

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Відповідаючи на питання щодо того, що самопроголошена Придністровська республіка нібито збирається підтвердити своє бажання увійти до РФ, Гуменюк заявила, що наразі більше йде розхитування у інформпросторі і намагання створити суспільно-політичне напруження на цих територіях.

Гуменюк запевнила, що держкордон надійно захищений, укріплений і що його недоторканність забезпечена.

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"З боку Придністровської республіки розуміємо, що подібні накручування ситуації, загострення були передбачувані. І дійсно, та атака, яка відбулася уночі у напрямку Одещини, зокрема і з застосуванням ракет - це додатковий тиск і намагання переконати, що підтримка буде забезпечена у випадку виникнення там бурхливої ситуації", - розповіла Гуменюк.

Придністров'я попроситься до складу РФ?

Як повідомлялося, 28 лютого у Придністров’ї відбудеться перший за 18 років з’їзд депутатів всіх рівнів. Наступного дня, 29 лютого, президент Росії Володимир Путін виступить із посланням до Федеральних зборів РФ.

ЗМІ припускають, що придністровські депутати можуть звернутися до Путіна з проханням прийняти самопроголошену республіку до складу РФ. В українській розвідці цю інформацію не підтверджують.