Путін сильно прорахувався, - Байден про нові санкції США проти РФ напередодні 24 лютого
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін сильно прорахувався", - наголосив Байден.
За словами президента США, американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України.
Натомість якщо Путін "не заплатить ціну за смерть і руйнування, він продовжуватиме".
"Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України й за смерть Олексія Навального", - зазначив Байден.
Лідер США наголосив, що ці санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та людей, які ухиляються від санкцій.
Санкції також стосуватимуться 100 організацій, які надають підтримку "російській військовій машині".
"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я наказав своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", - додав Байден.