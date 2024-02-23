Путін сильно прорахувався, - Байден про нові санкції США проти РФ напередодні 24 лютого

У п’ятницю, 23 лютого, президент США Джо Байден виступив із заявою до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оголосив про нові санкції проти Росії. Штати запроваджують понад 500 санкційних обмежень проти Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін сильно прорахувався", - наголосив Байден.

За словами президента США, американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України.

Натомість якщо Путін "не заплатить ціну за смерть і руйнування, він продовжуватиме".

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"Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України й за смерть Олексія Навального", - зазначив Байден.

Лідер США наголосив, що ці санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та людей, які ухиляються від санкцій.

Санкції також стосуватимуться 100 організацій, які надають підтримку "російській військовій машині".

"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я наказав своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", - додав Байден.

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