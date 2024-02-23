Колишній керівник Чернігівської ВЛК Кодовбецький, в якого знайшли $1 млн, судиться за перерахунок пенсії

Колишній очільник Чернігівської обласної ВЛК Ігор Кодовбецький, в якого правоохоронці знайшли майже один мільйон доларів США готівкою та понад 22 тисячі євро, близько місяця тому подав позов до суду щодо перерахунку своєї пенсії. Його не влаштовувала сума у 23 610 грн.

Про це йдеться у відповідній ухвалі Чернігівського окружного адміністративного суду від 17 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Кодовбецький вважає, що йому незаконно встановили максимальний розмір пенсії не більше десяти прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність. Він вимагав зобов’язати Пенсійний фонд перерахувати пенсію та виплачувати її без обмеження максимальним розміром.

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У 2023 році Кодовбецький також судився щодо перерахунку розміру пенсії. Тоді Чернігівський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову ГУ Пенсійного фонду в Чернігівській області в перерахунку та все ж зобов'язав його провести на підставі оновленої довідки від ТЦК та СП.

У 2021 році Кодовбецький судився з департаментом соцполітики Чернігівської міськради щодо виплати йому недоплаченої частини щорічної разової грошової допомоги як інваліду війни за 2020 рік у розмірі 8 306 гривень. Кодовбецький отримав 3160 гривень, а хотів отримати 11466 гривень. Суд вирішив стягнути ці кошти з департаменту соцполітики Чернігівської міськради на користь Кодовбецького.

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В останній електронній декларації за 2020 рік, яку Кодовбецький подав після звільнення зі Збройних Сил у 2021 році, він задекларував придбаний у 2020 році автомобіль Toyota RAV-4 того ж року випуску. На той момент автомобіль коштував майже 800 тис. грн.

Водночас свої доходи за той рік чоловік вказав на рівні 640 467 гривень. Зокрема мова про 271 313 гривень зарплатні в обласному ТЦК та СП, 3 306 гривень відсотків з "ПриватБанку", 25 472 гривні пенсії, 4 979 гривень за надання майна в лізинг, 7 436 гривень соціальних виплат, а також 229 172 гривень доходу від продажу нерухомості та 98 789 гривень іншої зарплатні.

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$1 млн у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК

Нагадаємо, 21 лютого під час час обшуків у Кодовбецького виявили майже мільйон доларів США.

Головою Чернігівської обласної ВЛК він працював до літа 2021 року.

Зараз Ковдовбецький за рішенням суду знаходиться під вартою без можливості внесення застави. СБУ повідомляє про ліквідацію в Чернігові масштабної схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.