Індія просить РФ відпустити з армії її громадян, які там "на допоміжних роботах"

МЗС Індії попросило Росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у російській армії на "допоміжних роботах".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на "допоміжні роботи" в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", - йдеться у заяві МЗС.

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Цю заяву в МЗС Індії зробили після повідомлення газети The Hindu про те, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік.