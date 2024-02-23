Мобілізація має бути справедливою та ненасильницькою, - Тимошенко представила свій пакет поправок

Команда "Батьківщини" розробила та переконуватиме парламент ухвалити пакет із понад 100 правок, які перетворять непрофесійний і репресивний законопроєкт у справедливий і ненасильницький документ. Адже саме такою бачать мобілізацію депутати фракції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у фейсбук.

"Батьківщина" пропонує повагу до наших бійців, які вже боронять нас два роки, одні правила для всіх, добровільність, мотивацію та здоровий глузд", – зауважила Юлія Тимошенко.

Серед іншого, правки команди "Батьківщина" передбачають:

демобілізацію для тих, хто відслужив 18 місяців;

дворазове збільшення платні, безкоштовне медичне обслуговування та всеосяжну соціальну підтримку держави тим, хто готовий з власної волі продовжити службу;

першочерговий призов на фронт працівників силових структур; щонайменше піврічну підготовку призовників перед відправкою у зону бойових дій;

негайну демобілізацію для строковиків;

позбавлення броні та відстрочок для чиновників, прокурорів і депутатів усіх рівнів, включно із депутатами Верховної Ради;

збереження броні та відстрочки для людей з інвалідністю 1, 2, 3 груп та їхнім доглядальникам.

"В Україні є люди, готові захищати свою землю без залякування, шантажу та репресій. А у Верховній Раді є люди, які розуміють, що із примусу не буде перемоги. Дуже хочеться вірити, що таких людей там більшість", – написала лідерка "Батьківщини".

Юлія Тимошенко також додала, що веде переговори з військовим керівництвом країни щодо доцільності відкликати законопроєкт, проти якого виступає абсолютна більшість суспільства.

Вона вкотре наголосила, що разом із командою зробить усе можливе, щоб антиконституційні норми не були ухвалені під час другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Це, зокрема, як написала лідерка "Батьківщини":