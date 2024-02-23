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Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабної війни в Україні, - журналіст Йозвяк

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орбан,угорщина
Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабної агресії Росії проти України.

"Ймовірно, буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ закликав Україну та Росію до переговорів.

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Олександр Закора
    Хоч ця заява і є черговий пук у воду, але перед господарем таки треба прогнутись.
  • Luk Viktor
    Як можна занапастити бочку меду коли із ложкою дьогтю стоїть поряд Орбан....
  • Леонід Іванов
    Угорщина блокує весь європейс кий союз і він безсилий.
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