Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабної війни в Україні, - журналіст Йозвяк

Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни в Україні.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабної агресії Росії проти України.

"Ймовірно, буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ закликав Україну та Росію до переговорів.