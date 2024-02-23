Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабної війни в Україні, - журналіст Йозвяк
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Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни в Україні.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабної агресії Росії проти України.
"Ймовірно, буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту", - додав він.