Інструменти війни: НАЗК запускає першу в світі відкриту базу іноземного обладнання, яке використовують агресори для виробництва зброї

Більшість зброї, яку використовують агресори, і досі виробляється за допомогою промислового обладнання іноземного походження, бо самі агресори не мають необхідної експертизи та матеріально-технічного забезпечення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає першу в світі відкриту базу даних іноземного обладнання, що застосовується агресорами для виробництва власної зброї.

Понад 270 одиниць різного іноземного обладнання вже опубліковані у новому модулі "Інструменти війни" на порталі НАЗК "Війна і санкції". Зокрема, у розділі можна знайти детальну інформацію про бренди іноземного обладнання, які досі потрапляють у РФ, моделі окремих верстатів, російських виробників зброї та її складових, що використовують іноземне обладнання, їхню летальну продукцію, постачальників та імпортерів.

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"На другий рік повномасштабної війни проти України, Росія продовжує збільшувати обсяги виробництва власної зброї. Безпрецедентна кількість санкцій, на жаль, не заважають агресору і надалі отримувати необхідне іноземне обладнання та запчастини до нього. "Інструменти війни" — унікальний ресурс, який не має аналогів у світі. Ця база даних допоможе цивілізованому світу відрізати Росію від іноземного технологічного обладнання. Відкритість таких даних має вплинути як на посилення експортного контролю, так і на відслідковування ланцюжків постачання іноземного обладнання серед наших міжнародних партнерів", — заявив в.о. Голови НАЗК Ярослав Любченко.

Вже кілька місяців працює Єдина база іноземних компонентів у зброї, розроблена НАЗК. На жаль, озброєння держав-агресорів виробляється і завдяки іноземному обладнанню. Наявні санкційні обмеження та інструменти контролю не заважають РФ та іншим агресором продовжувати отримувати необхідне іноземне обладнання. У цьому їм допомагають окремі іноземні виробники та компанії-посередники з КНР, Туреччини та інших країн.

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"Нова База даних має допомогти виробникам та компетентним державним органам з усього світу збирати докази та розслідувати ланцюжки постачання товарів подвійного та воєнного призначення. Це також слугуватиме нагадуванням виробникам посилювати відстеження свого обладнання. Позбавимо агресорів можливості використовувати високоточне іноземне обладнання для виробництва власної зброї та порушення світового порядку", - зазначили в НАЗК.