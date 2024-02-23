Зеленський на запитання про корупцію в Україні: "Все чисто"

Президент України Володимир Зеленський відкидає побоювання щодо корупції в державі та стверджує, що Україна провадить реформи, яких вимагає ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про американські побоювання щодо корупції в Україні Зеленський сказав, що "все чисто".

Він наголосив, що Україна проводить реформи, яких вимагає Європейський Союз.

Президент додав, що під час війни важко проводити нові "складні антикорупційні реформи".

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Зеленський підкреслив, що лідери ЄС підписали угоду про прозорість України.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Зеленський під час візиту до США заявляв, що Україна стратегічно подолала корупцію, бо запустила судову реформу та реформу диджиталізації.

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