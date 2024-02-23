Ігнат про можливі удари РФ 24 лютого: Очікувати від Росії "гидоти" треба завжди

24 лютого, до другої річниці вторгнення Росії в Україну, масованих ракетних ударів по Україні може й не бути, але українські захисники готові й до відбиття масованої атаки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Журналістка запитала, чи не спостерігається підготовки до екстраординарних чи безпрецедентних ударів напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ігнат відповів, що масованих обстрілів може й не бути, але виключати їх не можна.

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"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити фізично, як країну. Можливо, і буде якась прив’язка до дат, а, можливо, і не буде. Тут треба щодня бути на чеку.

Я просто хочу ще раз усім нагадати, як було торік: була перша річниця, усі чекали і 23 лютого, коли у них Дєнь защітніка атєчєства празнує армія, і 24 лютого, коли була перша річниця (вторгнення). Тоді не було обстрілів ні 23-го, ні 24-го. Масований обстріл був аж 9 березня, аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку.

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Тому розслаблятись не потрібно. Протиповітряна оборона завжди в готовності, Повітряні сили теж в готовності, Сили оборони готові до відбиття повітряного нападу противника", - відповів Ігнат.