Ігнат про можливі удари РФ 24 лютого: Очікувати від Росії "гидоти" треба завжди
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Журналістка запитала, чи не спостерігається підготовки до екстраординарних чи безпрецедентних ударів напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ігнат відповів, що масованих обстрілів може й не бути, але виключати їх не можна.
"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити фізично, як країну. Можливо, і буде якась прив’язка до дат, а, можливо, і не буде. Тут треба щодня бути на чеку.
Я просто хочу ще раз усім нагадати, як було торік: була перша річниця, усі чекали і 23 лютого, коли у них Дєнь защітніка атєчєства празнує армія, і 24 лютого, коли була перша річниця (вторгнення). Тоді не було обстрілів ні 23-го, ні 24-го. Масований обстріл був аж 9 березня, аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку.
Тому розслаблятись не потрібно. Протиповітряна оборона завжди в готовності, Повітряні сили теж в готовності, Сили оборони готові до відбиття повітряного нападу противника", - відповів Ігнат.