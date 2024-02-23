Комітет ВР розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію 27 лютого, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання у вівторок, 27 лютого.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.
"З вівторка (27 лютого – ред.) комітет починає розгляд законопроєкту про мобілізацію", - зазначив він.
За його словами, представники комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки планують завершити напрацювання законопроєкту для голосування в другому читанні до кінця наступного тижня.
"Але точно ніхто не знає. Комітет ще не мав досвіду розгляду такої кількості правок", - зауважив Костенко.
Кількість поданих правок до законопроєкту становить 4007 і їх підрахунок ще триває, додав він.