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Комітет ВР розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію 27 лютого, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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мобілізація
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання у вівторок, 27 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.

"З вівторка (27 лютого – ред.) комітет починає розгляд законопроєкту про мобілізацію", - зазначив він.

За його словами, представники комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки планують завершити напрацювання законопроєкту для голосування в другому читанні до кінця наступного тижня.

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"Але точно ніхто не знає. Комітет ще не мав досвіду розгляду такої кількості правок", - зауважив Костенко.

Кількість поданих правок до законопроєкту становить 4007 і їх підрахунок ще триває, додав він.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Козу водили,водили... Діючого закону повністю достатньо , щоб продовжувати мобілізацію . Президент має повноваження окремі питання регулювати указами , а не водити козу , щоб не приймати не популярних рішень й перекидати відповідальність на кого завгодно , тільки не на себе.
  • Ksenia VB
    Та вже думаю їхати. Бо теж бачу, що толку ніякого.
  • Ksenia VB
    як би так розглянути присутніх у ВР
    коли ми тих потвор позбудемось..
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