Україна надіслала Польщі офіційну ноту через висипаний на кордоні "транзитний" ріпак

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав покарати винних у висипанні ріпаку із зерновозів на колії, що сталося в п’ятницю, 23 лютого, в Дорогуську на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук посла України в Польщі Василя Зварича.

"Знову на польській залізниці вчинено правопорушення щодо українського збіжжя, яке після проходження митного контролю прямувало через територію Польщі транзитом до Німеччини. Сьогодні вранці на залізничній станції в Дорогуську зловмисники відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипано ріпак. Посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому",- написав Зварич.

Він наголосив, що безкарність є неприйнятною, а злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом.

Читайте також: У Польщі висипали ріпак з українських зерновозів. Вантаж прямував до Німеччини

"Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно", - наголосив посол України в РП.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 лютого, близько 9:00 на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали із зерновозів ріпак, який прямував до Німеччини.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков закликав знайти і покарати злочинців негайно, "щоб у інших не було спокуси це повторити".

В "Укрзалізниці" готують відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку. ФОТОрепортаж