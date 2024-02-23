Торік місцеві громади перерахували понад 16 мільярдів гривень на потреби ЗСУ, - Міноборони

За 2023 рік місцеві громади добровільно перерахували понад 16 мільярдів гривень на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Міністерство оборони України

Як зазначається, обласні центри, об’єднані територіальні громади, райони, міста і селища самостійно приймали рішення щодо виділення коштів безпосередньо тим військовим частинам і на ті напрямки, які вважали найбільш пріоритетними.

Таким чином протягом минулого року субвенції громад були спрямовані:

11,6 мільярда гривень ‒ для Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, Повітряних і Військово-Морських сил;

2,53 мільярда гривень ‒ для Сил логістики, Сил підтримки, Військ зв’язку та кібербезпеки, Медичних сил, Державної спеціальної служби транспорту;

750 мільйонів гривень ‒ для інших військових формувань (військові навчальні заклади, військова служба правопорядку тощо)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського закликають скерувати держфінансування політичних партій на потреби Сил Оборони, - петиція

Крім зазначених сум, ще 1,3 мільярда гривень місцева влада спрямувала у державний бюджет для закриття нагальних потреб Збройних Сил. Передусім, це підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення, закупівля БПЛА та комплектуючих до них, човнів, засобів РЕБ та акумуляторних батарей для транспортних засобів.