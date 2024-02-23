Торік місцеві громади перерахували понад 16 мільярдів гривень на потреби ЗСУ, - Міноборони
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За 2023 рік місцеві громади добровільно перерахували понад 16 мільярдів гривень на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Міністерство оборони України
Як зазначається, обласні центри, об’єднані територіальні громади, райони, міста і селища самостійно приймали рішення щодо виділення коштів безпосередньо тим військовим частинам і на ті напрямки, які вважали найбільш пріоритетними.
Таким чином протягом минулого року субвенції громад були спрямовані:
- 11,6 мільярда гривень ‒ для Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, Повітряних і Військово-Морських сил;
- 2,53 мільярда гривень ‒ для Сил логістики, Сил підтримки, Військ зв’язку та кібербезпеки, Медичних сил, Державної спеціальної служби транспорту;
- 750 мільйонів гривень ‒ для інших військових формувань (військові навчальні заклади, військова служба правопорядку тощо)
Крім зазначених сум, ще 1,3 мільярда гривень місцева влада спрямувала у державний бюджет для закриття нагальних потреб Збройних Сил. Передусім, це підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення, закупівля БПЛА та комплектуючих до них, човнів, засобів РЕБ та акумуляторних батарей для транспортних засобів.