Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу, - Зеленський про безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський прокоментував підписану з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен 23 лютого Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Данією.

Про це глава держави написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році", - зазначив Зеленський.

За його словами, Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування.

"Продовжуємо роботу над новою архітектурою безпеки для нашої держави. Дякуємо Данії за солідарність з нашим народом. Дякуємо за допомогу!" - додав президент.

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