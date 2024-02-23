Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу, - Зеленський про безпекову угоду
98121
Президент Володимир Зеленський прокоментував підписану з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен 23 лютого Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Данією.
Про це глава держави написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.
Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році", - зазначив Зеленський.
За його словами, Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування.
"Продовжуємо роботу над новою архітектурою безпеки для нашої держави. Дякуємо Данії за солідарність з нашим народом. Дякуємо за допомогу!" - додав президент.