Рада ухвалила закон про лобіювання
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за законопроєкт №10337 проголосували 236 народних депутатів.
Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.
Закон набуде чинності за два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.
Що передбачає закон?
Закон передбачає створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції.
Особа, яка має намір зареєструватися як суб’єкт лобістської діяльності та/або суб’єкт адвокації, вносить до Реєстру чіткий перелік інформації - відомості про лобістські контракти, джерела фінансування, клієнтів та бенефіціарів здійснення лобіювання, та суб’єкта лобіювання.
Відомості, які вносять до Реєстру, є публічними. Доступ до нього - відкритий і безкоштовний.
Доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом, і це зафіксовано в проекті закону.