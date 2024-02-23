Рада ухвалила закон про лобіювання

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за законопроєкт №10337 проголосували 236 народних депутатів.

Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

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Закон набуде чинності за два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.

Що передбачає закон?

Закон передбачає створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Особа, яка має намір зареєструватися як суб’єкт лобістської діяльності та/або суб’єкт адвокації, вносить до Реєстру чіткий перелік інформації - відомості про лобістські контракти, джерела фінансування, клієнтів та бенефіціарів здійснення лобіювання, та суб’єкта лобіювання.

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Відомості, які вносять до Реєстру, є публічними. Доступ до нього - відкритий і безкоштовний.

Доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом, і це зафіксовано в проекті закону.