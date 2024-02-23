Під Авдіївкою наступають не "чмобіки", офіцери та планування у РФ на високому рівні. Втрати - 1/10, - 3 ОШБр
Про це в ефірі телемарафону заявив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.
За його словами, характер боїв сьогодні не можна порівнювати з обороною Авдіївки, але росіяни намагаються зрозуміти слабкі сторони української оборони, десантуються з техніки, намагаються підійти, проте не мають успіху.
"Постійно втрачають техніку та особовий склад, але не залишають спроб. Активність щоденна. Велике застосування артилерії та FPV-дронів. Авіація працює, але КАБів вже не так багато, зараз є можливості збивати ці літаки, тому вони більш точково працюють", - сказав Бородін.
Він зазначив, що ворог злагоджений та натренований.
"У них є сила, там не ув'язнені і не "чмобіки". Непогано екіпіровані, є вогнева підтримка. Не економлять техніку та піхоту. Офіцери та планування у РФ на досить високому рівні, ставлення до піхоти - це частина формули, але до інших родів воно інше", - заявив представник 3 ОШБр.
Військовий наголосив, що на одного вбитого окупанта припадає чотири-п'ять поранених.