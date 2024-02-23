Винищувачі F-16 з’являться в Україні до літа, затримка з постачанням пов’язана суто з технічними причинами, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Данія поставить винищувачі F-16 Україні до літа цього року. Затримка викликана виключно технічними причинами.

Про це прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила у Львові на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції після підписання двосторонньої безпекової угоди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі дуже раді, що Данія збирається надати ці винищувачі у співпраці з Нідерландами, Бельгії та США. Це дуже потужна зброя… Я сподіваюсь, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 в повітряному просторі України", - сказала вона.

Прем'єрка Данії пояснила затримку передачі винищувачів Україні виключно технічними питаннями, які потребують часу для вирішення.

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"Єдина причина, чому ми затримуємося з передачею F-16 в Україну – це просто технічна причина, технічний момент. Бо потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї", - розповіла Фредеріксен.

Вона додала, що навчання українських пілотів почалося ще в серпні, і воно проходить "дуже швидко і дуже добре".

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