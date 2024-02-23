СБУ затримала ділків, які допомогли ФСБ взяти під контроль інтернет-трафік у тимчасово окупованому Донецьку. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві керівників підконтрольного ФСБ РФ інтернет-провайдера із Донецька. Зловмисники співпрацюють з агресором на тимчасово захопленій частині України, але намагалися "легалізуватися" у столиці нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

За даними слідства, їхній інтернет-провайдер забезпечує зв’язком штаби російських військ, місцеву окупаційну адміністрацію РФ і так званий "силовий блок" терористичної організації "ДНР".

Також фігуранти допомогли ФСБ взяти під контроль значну частину інтернет-трафіку в тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема на серверах провайдера встановлено спеціалізоване обладнання російської спецслужби, яке дозволяє ФСБ моніторити всі інтернет-дії мирного населення регіону.

Насамперед загарбники задіяли апаратно-програмний комплекс для контролю за трафіками інтернет-з’єднань та ідентифікації користувачів.

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Одержані відомості ФСБ використовує для вербування мешканців регіону та їх подальшого залучення до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Як встановило розслідування, засновником компанії є колишній співробітник радянського КДБ. Ще до початку повномасштабного вторгнення рф він разом зі своїм підлеглим переїхав з Донеччини до Києва.

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Перебуваючи в столиці, вони дистанційно управляли інтернет-провайдером, який переоформили за російським законодавством і отримали ліцензію Роскомнагляду.







Також за вказівкою фігурантів менеджмент їхніх компаній на тимчасово окупованій частині східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету РФ "податки і збори".

Під час обшуків у помешканнях фігурантів у Києві виявлено:

▪️ ⁠комп’ютери, мобільні телефони, флеш-носії пам’яті, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

▪️ ⁠готівку в різних валютах на суму 120 тис. американських доларів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років тюрми.