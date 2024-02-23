"Українська бронетехніка" за 2022-2023 роки надала 87 млн грн благодійної допомоги і сплатила понад 480 млн грн податків

ТОВ "Українська бронетехніка" за 2022-2023 роки виділила 87 млн грн благодійної допомоги, ще близько 12 млн грн – матеріально-технічної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ТОВ "Українська бронетехніка".

"Волонтерство та благодійність – це те, чого немає у ворога, і те, що обʼєднує навколо боротьби за свободу України мільйони людей по всьому світу. Ми, як українська компанія, не можемо стояти осторонь. Окрім коштів, які наша компанія системно виділяє на благодійність, ТОВ "Українська бронетехніка" від початку повномасштабного вторгнення безоплатно передала українським захисникам військової техніки на суму 180 мільйонів гривень", - розповів гендиректор товариства Владислав Бельбас.

За його словами, для того, щоб виграти війну, кожен з нас повинен робити максимум – волонтерити, працювати, платити податки.

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"Вітчизняний ВПК сьогодні є однією з трьох галузей, яка сплачує найбільше податків до українського бюджету. Так, до прикладу, ТОВ "Українська бронетехніка" за 2022-2023 роки заплатила понад 480 млн грн податків", - додав Бельбас.

На його думку, держава повинна докласти максимум зусиль, щоб зберегти та масштабувати підприємства ВПК - для цього потрібні зрозумілі для всіх правила та багаторічне планування.