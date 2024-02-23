Інтерв’ю Путіна Карлсону вивчатимуть в школах РФ та на окупованих територіях
Відповідний документ опублікований на порталі "Единый урок.рф", повідомляє Цензор.НЕТ.
Автори методички рекомендують вчителям вивчати інтерв'ю разом із дітьми, проводити у класах дебати на теми розмови Путіна та Карлсона, залучати дітей до "дослідницьких проєктів" за мотивами інтерв'ю та розбирати його як медіатекст.
"Інтерв'ю особливо актуальне сьогодні, оскільки воно надає можливість ознайомитися з позицією глави держави, що представляє Російську Федерацію в міжнародних відносинах, у тому числі в частині міжнародної обстановки і відносин Росії із Заходом, а також у контексті геополітичних напруженостей, що тривають", - ідеться в документі.
Автори методички вважають, що інтерв’ю допоможе школярам "краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені" та розвинути критичне мислення. Крім того, обговорення тем інтерв'ю "може допомогти дітям розвинути більш позитивне ставлення до свого майбутнього на прикладі подолання труднощів на державному рівні".
Інтерв’ю рекомендують вивчати на уроках історії, суспільствознавства, літератури, географії, іноземної мови та інформатики.
Що відомо про інтерв'ю Путіна
Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.
Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.
Хто такий Такер Карлсон
Такер Карлсон - колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.
Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.
У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.
Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.