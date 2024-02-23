Північна Корея відправила в Росію 1,5 млн артилерійських боєприпасів, - ГУР

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів виробництва 70-80-х років

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки. В чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить взамін певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", - зазначив Скібіцький.

Також у ГУР підтвердили використання росіянами північнокорейських ракет по Україні.

"Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це "Іскандер", але, тим не менш, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", - пояснив Скібіцький.

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За оцінкою ГУР, росіяни пообіцяли надати певні додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння. "Але це ще раз підтверджує, що в РФ недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетного зброєю. Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї", - додав Скібіцький.