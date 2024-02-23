Інтерв’ю Путіна Карлсону показало масштаб проблеми, з якою має справу Україна, - Волкер

Інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такерові Карлсону показало, що президент РФ намагається відбудувати Російську імперію.

Про це журналістам заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Найбільше Волкера в інтервʼю вразило те, наскільки дивним є наратив Путіна, оскільки всі на власні очі бачать: те, що робить Росія, і те, що президент РФ каже, - геть протилежне.

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"Це було доволі корисно, тому що багато хто був не певен, що відбувається, чи є місце для переговорів щодо угоди, чи можна досягти миру, чи є в Росії якісь законні вимоги. Те, як Путін повів себе на цьому інтервʼю, показало, що ні, він дійсно намагається відбудувати Російську імперію", - сказав дипломат.

"Він не вірить, що сусідні народи мають рівні з росіянами права, або ж не вірить у факт їхнього існування. Він звертається до України чи країн Балтії як до російських земель. Він розповідає ці божевільні історії про те, що Росія була заснована в Києві", - додав колишній спецпредставник.

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Волкер підсумував, що інтервʼю розʼяснює людям, з якою проблемою Україна і партнери мають справу, та сприяє тому, щоб люди не плуталися з цього приводу при обговоренні чи ухваленні рішень.

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Що відомо про інтерв'ю Путіна

Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.

Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.

Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон - колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.

У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.

Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.