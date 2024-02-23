ЄС буде і надалі підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, - фон дер Ляєн

У другу річницю російської агресії проти України ЄС декларує повну підтримку Україні у боротьбі з агресором, скільки це буде необхідно.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній пресконференції з главою польського уряду Дональдом Туском і прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У контексті другої річниці нападу Росії на Україну президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС підтримує Україну, зауваживши, що в Європі також видно наслідки цієї війни.

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"Українці борються за верховенство права, демократію, свободу, проти тиранії. Вони борються за наші цінності і нашу безпеку. Тому ми підтримуватимемо Україну так довго, як це потрібно", - наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії зауважила, що Путін і його друзі намагаються брехнею і дезінформацією поділити суспільства європейських країн, внести розбрат між державами, що стосується також і Польщі. Вона привітала рішення про створення спільної групи реагування на російську дезінформацію німецьких і польських партнерів, яка розвінчуватиме російські фейки і протидіятиме їм.

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За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія підтримуватиме роботу цієї групи через співпрацю з відповідною структурою з протидії російської дезінформації, що діє при Єврокомісії