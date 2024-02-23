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ЄС буде і надалі підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, - фон дер Ляєн

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У другу річницю російської агресії проти України ЄС декларує повну підтримку Україні у боротьбі з агресором, скільки це буде необхідно.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній пресконференції з главою польського уряду Дональдом Туском і прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У контексті другої річниці нападу Росії на Україну президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС підтримує Україну, зауваживши, що в Європі також видно наслідки цієї війни.

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"Українці борються за верховенство права, демократію, свободу, проти тиранії. Вони борються за наші цінності і нашу безпеку. Тому ми підтримуватимемо Україну так довго, як це потрібно", - наголосила фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії зауважила, що Путін і його друзі намагаються брехнею і дезінформацією поділити суспільства європейських країн, внести розбрат між державами, що стосується також і Польщі. Вона привітала рішення про створення спільної групи реагування на російську дезінформацію німецьких і польських партнерів, яка розвінчуватиме російські фейки і протидіятиме їм.

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За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія підтримуватиме роботу цієї групи через співпрацю з відповідною структурою з протидії російської дезінформації, що діє при Єврокомісії

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Влад 80947f19
    ваша бла бла бла поддержка настолько пресная,громадных обьемах и настолько невесомая в обещаниях,что у нас не хватает хранилищ для хранения,веры и терпения в ожидании и обновлении обещаний,а самое главное-дай бог нам ненадорваться.вы аккуратнее с обещаниями а то парашапартнер может обидеться
  • Randall Flag da70119e
    Скільки "халва" не кажи, у роті солодше не стане.

    Вони як папуги повторюють одне й те саме, але підтримка їхня потужнішою не стає. Трішки того дали, трішки цього. А глобально ми як сиділи на голодному пайку, так і сидимо. Така підтримка нагадує ін'єкції важкохворій людині, якій не дають померти, але й одужати теж не дозволяють.
  • 133133
    і ми вас погладимо за прапорець
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