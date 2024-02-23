Уряд виділив 515 млн грн для створення Національного військово-меморіального кладовища

Облаштування кладовища є одним із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", - зазначив Шмигаль.

Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять.

"Для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік", - додав Шмигаль.

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Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?

У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила змінити місце розташування Меморіалу за рішенням уряду. Відтак, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища