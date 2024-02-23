Шмигаль з міністрами сьогодні прибуде на польський кордон, - Зеленський

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль із делегацією міністрів прибуде у п’ятницю, 23 лютого, на польський кордон для вирішення питань блокади українського продовольства польськими фермерами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш прем'єр-міністр разом із міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу між державами, які також відповідають за логістику, інфраструктуру, АПК, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Данії у Львові.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо прибуття на кордон польських представників, він відповів: "Чи будуть там наші польські колеги - це їхнє особисте рішення".

Зеленський також особливо наголосив, що блокада польських фермерів зачіпає українське продовольство, яке прямує через Польщу саме транзитом, а не йде на польський ринок.

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"Це дуже важливо. Прем'єр Шмигаль про це говорив неодноразово, що 5% нашого зерна, тільки 5%, проходить через Польщу. Ми вдячні польським сусідам за допомогу з початку війни, за розміщення наших людей. Для нас важливо зберегти наші відносини, але також зберегти правду дуже важливо. Українське зерно не йде на ринок Польщі - за бажанням польської сторони", - сказав президент.

"Ми знайшли нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, тобто це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові, будемо робити все, щоб вирішити це питання", - резюмував Зеленський.

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Нагадуємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для розв'язання ситуації, що склалася через протести польських фермерів. Туск повідомив, що зустріч з українським урядом відбудеться 28 лютого у Варшаві.