Спилювання зубів, 86 діб незаконного утримування та катування: ідентифіковано працівника ФСБ РФ, який знущався з цивільних на Харківщині

Встановлено особу співробітника ФСБ РФ, який причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення у період окупації Харківщини. Це полковник Максим Живило – співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату ФСБ.

Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру співробітнику ФСБ РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний — уродженець та мешканець Московської області, співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ. На початку повномасштабного вторгнення РФ його відправили до окупованого м. Вовчанськ, де за вказівкою керівництва він мав придушувати рух опору та проводити "профілактику" з проукраїнськи налаштованими громадянами.

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За даними слідства, у квітні 2022 року працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Росіяни підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі дислокацій місць російської армії.

Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових, які сказали: "Без резких движений, или будем стрелять".

Приїхавши до місцевої прокуратури, де була облаштована катівня, вони силоміць затягнули чоловіка до підвалу, де, крім нього, ще було понад десять незаконно затриманих осіб.

Під кураторством працівника ФСБ РФ з потерпілим проводили "допити" та катували: привʼязали до мочок вуха дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Затриманого били по всьому тілу, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

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При цьому підозрюваний не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях.

Чоловіка незаконно утримували 86 діб. Потерпілому вдалось втекти від катів. Він переплив річку та дістався території, підконтрольній Україні.