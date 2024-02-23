З колишніх "вагнерівців" росіяни формують корпус біля Авдіївки, - ГУР

Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна сказав заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У РФ зараз формується добровольчий корпус із 18 тисяч осіб. Це, зокрема, всі колишні "вагнерівці", керує цим Міністерство оборони", - сказав Скібіцький.

За його словами, вони зараз діють і в районі Авдіївки. Також представник ГУР згадав бригаду "Ветерани", яка також є добровольчим корпусом, який застосовує Росія.

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"Так, їх активно використовують через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", - додав Скібіцький.

Заступник начальника ГУР розповів, що підхід добровольчого корпусу використовують такий самий, який застосовував "Вагнер" у Бахмуті.

Йдеться про постійні штурмові дії та досягнення результату за будь-яку ціну.

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"Що стосується зарплати, то вона там майже така сама, як і в збройних силах Росії. Але у "Вагнера" зарплата була вищою, і "Вагнер" дуже цінував своїх інструкторів і командирів", - розповів Скібіцький.