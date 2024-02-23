Росіяни протягом дня тричі обстріляли Херсонщину з дрона та артилерії: троє людей дістали поранення

Протягом 23 лютого російська армія обстріляла Берислав, Станіслав і Новотягинку на Херсонщині. Трьох людей поранено. Пошкоджено будинки, будівлю закладу освіти та автотранспорт.

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 23 лютого близько 10:40 у Бериславі військові армії РФ з дрона скинули вибухівку на 68-річного чоловіка. Його у важкому стані, з травматичною ампутацією нижньої кінцівки, доставлено до лікарні.

У цей же час ворог з артилерійської зброї обстрілював Станіслав. Поранення дістала 69-річна жінка. Їй надано медичну допомогу на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по селу Львове на Херсонщині: Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік

Також близько 14:00 окупанти вдарили з артилерії по Новотягинці. Унаслідок обстрілу, госпіталізовано із вибуховою травмою та пораненнями 77-річну жінку.

Пошкоджено будинки, будівлю закладу освіти та автотранспорт.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат про можливі удари РФ 24 лютого: Очікувати від Росії "гидоти" треба завжди