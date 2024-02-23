Росіяни протягом дня тричі обстріляли Херсонщину з дрона та артилерії: троє людей дістали поранення
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 23 лютого близько 10:40 у Бериславі військові армії РФ з дрона скинули вибухівку на 68-річного чоловіка. Його у важкому стані, з травматичною ампутацією нижньої кінцівки, доставлено до лікарні.
У цей же час ворог з артилерійської зброї обстрілював Станіслав. Поранення дістала 69-річна жінка. Їй надано медичну допомогу на місці.
Також близько 14:00 окупанти вдарили з артилерії по Новотягинці. Унаслідок обстрілу, госпіталізовано із вибуховою травмою та пораненнями 77-річну жінку.
Пошкоджено будинки, будівлю закладу освіти та автотранспорт.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.