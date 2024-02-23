Рада ухвалила закон про податкові пільги для військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає запровадження додаткових пільг для військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" проголосував 271 народний депутат.

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Норми законопроєкту містять низку пільг для військовослужбовців, зокрема:

їм надано можливість отримання одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі;

для поранених військовослужбовців за такої потреби передбачена можливість на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці;

норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних із дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

забезпечення кадрами у капеланській службі (надано дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів).

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Норми законопроєкту також запроваджують обов’язкову перевірку якості гуманітарної допомоги, зокрема тієї, яку надають Силам оборони.

Також встановлено відповідальності за відсутність контролю щодо якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.