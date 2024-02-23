США наклали санкції на район в РФ, де виробляють "Шахеди"

Останній масштабний пакет санкцій Сполучених Штатів проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну містить заходи проти спеціальної економічної зони "Алабуга", де РФ налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників "Шахед".

Про це оголосило міністерство фінансів США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Підсанкційна мережа компаній "сприяла поставкам, здійснювала фінансові операції та займалася промисловим виробництвом на підтримку співпраці між Росією та Іраном з виробництва ударних БПЛА одностороннього ураження для використання російськими військовими в Україні", йдеться в повідомленні.

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Спеціальна економічна зона "Алабуга" в російській Республіці Татарстан ще з кінця 2022 року співпрацює з Міністерством оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану для локалізації виробництва "Шахедів" (назва російського аналога - "Герань").

Під санкції потрапила юридична особа цієї спеціальної економічної зони, іранське міністерство, російський виробник розвідувальних дронів "Альбатрос", компанія з виробництва деталей до дронів "Дрейк", а також їхні ключові посадовці.

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У санкційному списку США згадується і низка компаній, які уклали договори про підряд зі спеціальною економічною зоною "Алабуга" та сприяли її фінансовим операціям. Зазначимо, що Європейський Союз наклав санкції на "Алабугу" ще у грудні 2023 року.

Окремо американський Мінфін наклав санкції на десятки російських компаній, які займаються виробництвом зброї, 3D-друком, виробництвом верстатів і деталей до військової техніки, хімічних компонентів, напівпровідників, електроніки, оптичних пристроїв, навігаційних компонентів тощо.