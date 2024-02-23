Португалія продовжила тимчасовий захист для українців

Уряд Португалії продовжив термін дії документів про тимчасовий захист українських біженців до кінця року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Цього разу тимчасовий захист продовжили на 10 місяців. минулого разу його продовжували на 6 місяців.

Тимчасовий захист у Португалії біженцям з України надається автоматично, перший раз він тривав рік. Потім уряд продовжував тимчасовий захист для українців у березні та вересні 2023 року.

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Згідно з даними Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку, станом на січень 2023 року Португалія надала людям з України 59 532 дозволів тимчасового захисту. Проте 1566 із цих біженців згодом подали запит на анулювання свого статусу.

За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом в Португалії користуються 58,8 тис. біженців із України.

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