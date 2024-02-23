Частину доказів проти Пашинського Бюро економічної безпеки зібрало у протиправний спосіб, - адвокат

Адвокати Сергія Пашинського зробили заяву, що частина доказів проти їхнього підзахисного зібрана із порушенням чинного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Telegraf із посиланням на адвоката Сергія Пашинського Тараса Пошиванюка.

Адвокат зазначив, що сторона захисту надала матеріали, з яких вбачається, що Бюро економічної безпеки здійснювало обшуки 12.02.2024 за заступництвом НАБУ. А саме детективи БЕБ використали бланки для протоколу обшуків, якими користуються детективи Національного антикорупційного бюро.

Пошиванюк поставив наступні питання: "По-перше, НАБУ та БЕБ – це два незалежні органи, які мають різний функціонал.

По-друге, ці відомства мають дотримуватися таємниці досудового розслідування.

По-третє, навіть у разі необхідності отримання матеріалів провадження один одного, БЕБ чи НАБУ мали б здійснити це через суд. Проте цього зроблено не було".

"А відтак, можна сказати, що НАБУ по факту курувало БЕБ для того, аби досягнення їх мети – увʼязнення Пашинського, - відбулось за будь-яких обставин: чи то через ВАКС, чи то через суд загальної юрисдикції", - резюмував адвокат Пошиванюк.

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Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський також прокоментував ситуацію перед засіданням ВАКС 23 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Я неодноразово заявляв: у цій справі, є лише одне бажання - мене заарештувати. Чому? Зараз встановлюватимемо у суді. Я переживаю за те, що цей арешт нашкодить нашій державі", - заявив Пашинській.

Екснардеп також прокоментував засідання суду 21 лютого.

"У прокурора був 5-годинний виступ. Якщо суд буде неупереджений і чесний, мої адвокати та я, особисто, знищимо ці "докази", - сказав Пашинський.

Він додав, що у виступі прокурора є компіляції, фабрикування, і його захисники повністю розібрали цей виступ. Пашинський закликав усіх свідкувати за його процесом.

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"Питання не в мені, питання в обороноздатності нашої держави. Таки процеси ослаблюють нашу державу", - наголосив

Пашинський також впевнений, що ввечері п'ятниці буде заарештований.

"При будь-яких розкладах вони мене заарештують. Вже виїхав автозак, який відвезе мене в СІЗО", - сказав екснардеп.

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Під час обрання запобіжного заходу Пашинському, адвокати екснардепа з матеріалів СБУ встановили, що негласні слідчі розшукові дії проводились в рамках контрдиверсійної діяльності.

Ба більше! В межах цієї справи прослуховувалась і низка інших громадян – відомих учасників Революції гідності.

Як пояснили юристи, проведення контрдиверсійної діяльності має на меті попередження злочину. Своєю ж чергою, СБУ, нехтуючи цією нормою, збирала інформацію, яку потім тримала 10 років в архівах, очікуючи слушної нагоди використати її. А отже, законність "результатів" цих негласних слідчих розшукових дій – під сумнівом

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.