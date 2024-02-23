Частину доказів проти Пашинського Бюро економічної безпеки зібрало у протиправний спосіб, - адвокат
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Telegraf із посиланням на адвоката Сергія Пашинського Тараса Пошиванюка.
Адвокат зазначив, що сторона захисту надала матеріали, з яких вбачається, що Бюро економічної безпеки здійснювало обшуки 12.02.2024 за заступництвом НАБУ. А саме детективи БЕБ використали бланки для протоколу обшуків, якими користуються детективи Національного антикорупційного бюро.
Пошиванюк поставив наступні питання: "По-перше, НАБУ та БЕБ – це два незалежні органи, які мають різний функціонал.
По-друге, ці відомства мають дотримуватися таємниці досудового розслідування.
По-третє, навіть у разі необхідності отримання матеріалів провадження один одного, БЕБ чи НАБУ мали б здійснити це через суд. Проте цього зроблено не було".
"А відтак, можна сказати, що НАБУ по факту курувало БЕБ для того, аби досягнення їх мети – увʼязнення Пашинського, - відбулось за будь-яких обставин: чи то через ВАКС, чи то через суд загальної юрисдикції", - резюмував адвокат Пошиванюк.
Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський також прокоментував ситуацію перед засіданням ВАКС 23 лютого, передає Цензор.НЕТ.
"Я неодноразово заявляв: у цій справі, є лише одне бажання - мене заарештувати. Чому? Зараз встановлюватимемо у суді. Я переживаю за те, що цей арешт нашкодить нашій державі", - заявив Пашинській.
Екснардеп також прокоментував засідання суду 21 лютого.
"У прокурора був 5-годинний виступ. Якщо суд буде неупереджений і чесний, мої адвокати та я, особисто, знищимо ці "докази", - сказав Пашинський.
Він додав, що у виступі прокурора є компіляції, фабрикування, і його захисники повністю розібрали цей виступ. Пашинський закликав усіх свідкувати за його процесом.
"Питання не в мені, питання в обороноздатності нашої держави. Таки процеси ослаблюють нашу державу", - наголосив
Пашинський також впевнений, що ввечері п'ятниці буде заарештований.
"При будь-яких розкладах вони мене заарештують. Вже виїхав автозак, який відвезе мене в СІЗО", - сказав екснардеп.
Під час обрання запобіжного заходу Пашинському, адвокати екснардепа з матеріалів СБУ встановили, що негласні слідчі розшукові дії проводились в рамках контрдиверсійної діяльності.
Ба більше! В межах цієї справи прослуховувалась і низка інших громадян – відомих учасників Революції гідності.
Як пояснили юристи, проведення контрдиверсійної діяльності має на меті попередження злочину. Своєю ж чергою, СБУ, нехтуючи цією нормою, збирала інформацію, яку потім тримала 10 років в архівах, очікуючи слушної нагоди використати її. А отже, законність "результатів" цих негласних слідчих розшукових дій – під сумнівом
12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.
НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.
13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.
НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.
Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.
Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.